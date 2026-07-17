Infantino conta apoio de 200 federações à reeleição na FIFA, mais de 50 europeias

O suíço Gianni Infantino conta com o apoio de mais de 200 federações nacionais à sua reeleição na presidência da FIFA, mais de 50 das 55 europeias, confirmou à Lusa fonte conhecedora do processo.

O jornal britânico The Guardian deu hoje conta do apoio formal de mais duas centenas de países para um terceiro mandato à frente do organismo que rege o futebol mundial e que lidera desde 26 de fevereiro de 2016, quando completou o exercício de Joseph Blatter, apesar da polémica causada pela despenalização do norte-americano Folarin Balogun, durante o Mundial2026.

Questionada pela Lusa, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) escusou-se a responder se apoiava ou não o atual presidente da FIFA, de 56 anos.

No entanto, a mesma fonte conhecedora detalhou que, mesmo com a oposição manifestada pela Alemanha, o suíço conta com o apoio de mais de 50 das 55 federações-membro europeias, de um total de 211.

O calendário eleitoral aponta 18 de novembro como data limite para a apresentação de candidaturas, tendo em vista a eleição marcada para o Congresso da FIFA de 2027, em 18 de março, na cidade marroquina de Rabat, para o quadriénio até 2031.