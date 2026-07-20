Novo PM britânico disponibiliza-se para mostrar Manchester a Donald Trump

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, manteve hoje uma conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual se disponibilizou a mostrar a cidade de Manchester ao governante norte-americano numa próxima visita ao Reino Unido.

Segundo um porta-voz de Downing Street, o chefe do Governo britânico manifestou a intenção de apresentar ao Presidente norte-americano "o que Manchester tem para oferecer numa futura visita".

Segundo vários meios de comunicação social britânicos, o Reino Unido vai organizar em 2027 uma cimeira do G20 (bloco das maiores e emergentes economias do mundo) naquela cidade do norte do país, da qual Burnham foi presidente da Câmara entre 2017 e junho passado.

Segundo o mesmo porta-voz, o primeiro-ministro expôs durante a conversa com Trump a sua visão para o país, centrada na reindustrialização, com o objetivo de garantir crescimento económico em todo o território.

O governante sublinhou ainda o seu compromisso com a defesa e segurança, afirmando que a proteção do Reino Unido e dos seus aliados está no topo das prioridades do executivo.

Por sua vez, Donald Trump atualizou o novo primeiro-ministro britânico sobre a situação no Médio Oriente.

Em resposta, o líder britânico reiterou o empenho do Reino Unido em assegurar a circulação marítima no estreito de Ormuz, para "apoiar as cadeias de abastecimento globais e reduzir custos para empresas e famílias".

Burnham também felicitou Trump pelo "sucesso" do Mundial de Futebol, co-organizado pelos Estados Unidos e que terminou no domingo, e ambos "concordaram que a seleção inglesa teve uma excelente participação".

Nas últimas horas, Burnham recebeu felicitações de vários líderes estrangeiros, nomeadamente do Presidente francês, Emmanuel Macron, do chanceler alemão, Friedrich Merz, do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e do homólogo australiano, Anthony Albanese.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na rede social X estar ansiosa por trabalhar com Andy Burnham "para reforçar a parceria entre a União Europeia e o Reino Unido", nomeadamente em matéria de segurança.

Aos 56 anos, o antigo presidente da Câmara de Manchester sucedeu na liderança do executivo britânico ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou hoje de manhã a demissão junto do Rei Carlos III.

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas.