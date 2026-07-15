UE disponibiliza mais 20 milhões de euros em ajuda humanitária para a Venezuela

A Comissão Europeia disponibilizou hoje mais 20 milhões de euros em ajuda humanitária à Venezuela, para apoiar comunidades afetadas pelos sismos e as operações médicas e de busca e salvamento.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que dez milhões servirão para "apoiar as comunidades mais afetadas na Venezuela na sequência dos recentes sismos".

"Os outros 10 milhões de euros, sujeitos à aprovação da Autoridade Orçamental, destinam-se a apoiar as operações das equipas de busca e salvamento, das equipas médicas e de outros especialistas", refere o executivo.

Estes fundos foram anunciados numa altura em que a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, está a visitar a Venezuela.

"A Comissária estará amanhã [quinta-feira] em Caracas, onde se reunirá com os parceiros humanitários que estão a ser financiados pela UE e com as autoridades locais que coordenam a resposta de emergência, bem como com uma das equipas médicas europeias destacadas através do Mecanismo de Proteção Civil da UE", indica o executivo.

Citada no comunicado, Hadja Lahbib afirma que a Venezuela pode estar "do outro lado do oceano, mas o povo venezuelano está próximo dos corações" dos europeus.

"Este novo financiamento ajudará a fornecer alimentos, água potável, medicamentos, abrigo e outra assistência vital às famílias que perderam tudo", salienta.

Os 20 milhões de euros hoje anunciados somam-se a cinco milhões de euros que já tinham sido aprovados no final de junho e a outros 52 milhões atribuídos "no início do ano para responder às consequências humanitárias da crise socioeconómica da Venezuela".

No âmbito do apoio prestado à Venezuela para responder aos sismos, a UE também ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, através do qual foram mobilizados para o terreno cerca de 750 operacionais e especialistas, provenientes de 18 Estados-membros, entre os quais Portugal.

"Este apoio inclui equipas de busca e salvamento, medicamentos, abrigos de emergência e uma plataforma de telecomunicações por satélite. O serviço de satélites Copernicus da UE também disponibilizou cartografia de emergência", frisa a Comissão Europeia.

Em junho, a Comissão Europeia lançou igualmente uma "ponte aérea humanitária", através da qual dois voos financiados pela UE aterraram na Venezuela, "transportando cerca de 80 toneladas de bens essenciais".

O número de mortos provocados pelo duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho ultrapassou os 4.700, segundo os mais recentes dados oficiais divulgados esta terça-feira pelas autoridades venezuelanas.

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, foram contabilizados até ao momento 4.734 mortos.

O anterior balanço apontava para 4.561 vítimas mortais.

Entre as vítimas mortais do duplo sismo, constam 117 portugueses e lusodescendentes, indicou na terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Desde 24 de junho passado, registaram-se 1.275 réplicas.