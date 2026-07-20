Novo líder trabalhista Andy Burnham assume hoje chefia do Governo britânico

O novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham, torna-se hoje o sétimo primeiro-ministro britânico em 10 anos, sucedendo a Keir Starmer, que anunciou a demissão no mês passado.

Starmer, que renunciou à liderança do partido em junho, apresenta formalmente a demissão ao rei Carlos III esta manhã, no Palácio de Buckingham, após um breve discurso em Downing Street.

Na última sessão de perguntas ao primeiro-ministro no Parlamento, Starmer defendeu o seu legado governativo, afirmando estar "orgulhoso de deixar o país em melhor estado".

Burnham será depois convidado pelo monarca a formar Governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar, evitando a realização de eleições legislativas antecipadas.

O novo líder trabalhista foi oficialmente declarado na sexta-feira, após uma eleição sem oposição, na qual obteve o apoio de 94% do grupo parlamentar e de oito dos 11 sindicatos afiliados.

No entanto, já começou a receber informação preparatória antes da tomada de posse formal como parte do processo de transição.

No seu primeiro discurso como líder do Partido Trabalhista, Burnham prometeu "restaurar a esperança" dos militantes do partido, mas também dos britânicos em geral.

À chegada a Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, Burnham deverá fazer uma declaração com a sua visão para os próximos anos e iniciar a formação do executivo.

"Estou a finalizar essas decisões e anunciarei a equipa ministerial na segunda-feira", afirmou, perante intensa especulação em Westminster sobre a escolha do ministro das Finanças, com nomes como Ed Miliband, Shabana Mahmood e Yvette Cooper apontados como possíveis opções.

Em intervenções nas últimas semanas, garantiu que vai respeitar as regras orçamentais atuais, bem como os compromissos eleitorais de não aumentar impostos sobre o rendimento, o IVA ou as contribuições para a segurança social.

No entanto, entre política externa, imigração, defesa, habitação, finanças e economia, Burnham enfrenta um conjunto alargado de desafios no início do mandato.

Segundo a imprensa, o novo primeiro-ministro poderá autorizar nos próximos dias novos projetos de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, uma decisão à qual o atual Governo resistiu.

Entretanto, anunciou no sábado que não vai avançar com o desenvolvimento de um sistema de identificação digital porque quer uma "mudança de rumo no sentido de melhorar a vida quotidiana e fortalecer as economias locais, em detrimento de programas dispendiosos do governo nacional".