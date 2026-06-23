Secretário de Estado acompanha Portugal na Fan Zone do DIÁRIO

A passagem do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, pela Madeira ficou também marcada por uma paragem na Fan Zone do Mundial, instalada no Largo da Restauração, onde assistiu ao encontro entre Portugal e o Uzbequistão, rodeado por milhares de adeptos.

O governante, que se encontra na Região no âmbito de uma agenda oficial, fez questão de acompanhar o segundo jogo da selecção nacional no principal espaço de animação dedicado ao Mundial no Funchal, juntando-se ao ambiente de festa vivido no recinto promovido pelo DIÁRIO.

Ao lado de Paulo Simões Ribeiro esteve igualmente Sara Madruga da Costa, que integra o mesmo gabinete governativo e que também acompanha a visita oficial à Madeira.

A presença dos dois membros do Governo da República coincidiu com uma das maiores enchentes registadas na Fan Zone, que voltou a reunir milhares de pessoas para acompanhar a selecção nacional, num ambiente marcado pelo entusiasmo dos adeptos e pela forte mobilização em torno da equipa das quinas.

A deslocação ao Largo da Restauração permitiu aos governantes contactar de perto com o ambiente vivido pelos adeptos madeirenses, numa iniciativa que se afirmou como o principal ponto de encontro da Região para acompanhar os jogos de Portugal no Mundial.