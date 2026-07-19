Albuquerque diz que apenas 11 alunos aguardam resultados dos exames nacionais na Madeira

Miguel Albuquerque garantiu este domingo que a situação dos exames nacionais na Madeira está praticamente normalizada, adiantando que apenas 11 alunos do 11.º e 12.º anos continuam sem conhecer as respetivas classificações.

À margem da Feira Agropecuária da Madeira, o presidente do Governo Regional foi questionado sobre as críticas relacionadas com os atrasos na divulgação das notas e afirmou que a informação recebida da Secretaria Regional da Educação aponta para uma resolução quase total do problema.

“A informação que tenho da secretária é que todos os exames do 11.º e 12.º ano já foram publicados e, neste universo, apenas 11 alunos da Madeira continuam suspensos. Estamos a fazer todas as diligências para que os resultados sejam conhecidos o mais rapidamente possível”, afirmou.

Albuquerque aproveitou para defender que a utilização de novas plataformas tecnológicas deve ser precedida por períodos de teste, considerando que esse foi um dos problemas que esteve na origem dos constrangimentos.

“Há uma tendência para avançarmos logo para a tecnologia. Temos de fazer experimentação antes de a utilizar. Acho que essa plataforma não estava suficientemente testada e isso foi um erro”, considerou.

O líder do Executivo regional recordou ainda a experiência da Madeira durante a pandemia, referindo que os sistemas informáticos então desenvolvidos passaram previamente por uma fase experimental.

“Quando criámos a plataforma durante a covid, apesar da urgência, fizemos um período experimental. É esse tipo de procedimento que deve acontecer”