Iniciativas da AJEMed já envolveram mais de 3 mil jovens na Madeira

As iniciativas promovidas pela Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed), com o apoio do Governo Regional através do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem, já chegaram a 3.154 jovens em todos os concelhos da Região desde 2024.

A nota enviada menciona que o balanço foi destacado este sábado pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na sessão de abertura da 11.ª edição do projeto Get.IN2.MED.SCL (Get into Medical School), que decorreu na Loja da Juventude do Funchal. Promovida pela AJEMed, a iniciativa pretende orientar, informar e inspirar jovens que ambicionam ingressar no curso de Medicina, ajudando-os a fazer uma escolha vocacional mais consciente. A sessão contou também com a presença do director regional de Juventude, André Alves.

No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem, a associação tem vindo a desenvolver actividades nos 11 concelhos da Madeira, promovendo acções de sensibilização, rastreios, workshops, encontros, sessões de informação e formação, além de outras iniciativas de educação não formal.

Na sua intervenção, Paula Margarido assegurou que a AJEMed continuará a poder contar com o apoio do Governo Regional na promoção de oportunidades de capacitação, orientação vocacional e participação cívica para a juventude madeirense. A governante sublinhou que o projecto prepara os participantes "não apenas para entrar na universidade, mas também para assumir um compromisso com o conhecimento, com a responsabilidade e, acima de tudo, com a humanidade".

Paula Margarido aproveitou ainda para elogiar o trabalho desenvolvido pela associação, dirigindo uma palavra de reconhecimento à presidente da AJEMed, Mariana Coelho, ao coordenador do projecto, António Castanha, e a toda a equipa envolvida na organização da iniciativa.

Perante uma plateia composta por estudantes e futuros candidatos ao curso de Medicina, a secretária regional destacou também o espírito humanista demonstrado pelos jovens, considerando que essa é uma qualidade essencial para quem escolhe a profissão médica. "Não há paliativo mais valioso do que a arte de saber cuidar", afirmou.

O programa da 11.ª edição do Get.IN2.MED.SCL incluiu ainda intervenções do psicólogo Ricardo Gonçalves, director do Gabinete do Ensino Superior, da médica internista Mónica Jardim, em representação da Ordem dos Médicos, e da nutricionista Joana Abreu, além da partilha de experiências de estudantes de Medicina de várias universidades portuguesas.