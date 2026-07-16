O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje que "nem tudo correu bem" com a correção dos exames nacionais de acesso ao ensino superior, depois de o líder do Chega ter classificado o processo como uma "vergonha nacional".

"No que diz respeito aos exames, o ministro da Educação, Ciência e Inovação tem dado informação todos os dias. Nós sabemos que nem tudo correu bem, mas sabemos que esta transformação digital vai trazer melhorias para a vida dos estudantes, das famílias portuguesas e também para o sistema educativo e para os seus profissionais", defendeu.

Em resposta ao líder do Chega durante o debate sobre o estado da nação, Luís Montenegro argumentou que "não há na história democrática um governo, um primeiro-ministro e um ministro que tenham dado tanta preferência e prioridade ao estatuto dos docentes, dos professores, para poderem cumprir de forma concentrada, na escola, aquela que é a sua função".

Antes, André Ventura acusou o primeiro-ministro de ter ignorado "o óbvio" na sua intervenção de abertura do debate.

"O senhor primeiro-ministro disse que a culpa e as falhas eram dos professores, algo inaceitável", criticou, considerando que Luís Montenegro "tranquilizar alunos, professores e pais e não "dizer que a culpa era deles".

"Já nem vou ao ministro da Educação, que diz para as famílias serem menos imprudentes a marcar férias na altura dos exames nacionais. Isto, senhor primeiro-ministro, é mais do que qualquer amuleto, isto é uma vergonha nacional, que o primeiro-ministro deve responder", exigiu.