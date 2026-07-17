PR questionado sobre Luís Neves diz que está atento mas que fala no momento e no local adequados
O Presidente da República, António José Seguro, foi hoje questionado sobre a situação do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e respondeu que "está sempre muito atento" a tudo o que se passa, mas "fala no momento certo e no local adequado".
O chefe de Estado foi questionado pelos jornalistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, sobre as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, e se já pediu explicações ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre o assunto.
"O Presidente da República está sempre muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional, mas fala no momento certo e no local adequado", afirmou António José Seguro.