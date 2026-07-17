Ministro da Presidência sem conhecimento de investigação que envolva Luís Neves

O ministro da Presidência afirmou hoje não ter conhecimento de alguma investigação que envolva o ministro da Administração Interna e recusou que o Governo esteja em silêncio, dizendo que o primeiro-ministro falou no parlamento na quinta-feira.

No final da reunião semanal do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro foi questionado sobre as notícias que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e disse que o tema não foi alvo de "qualquer deliberação" na reunião, escusando-se a concretizar se o tema foi ou não abordado.

"Eu não tenho nenhuma informação concreta sobre os factos a que aqui referiram nas vossas questões, nem sobre uma investigação, ou alguma investigação, que envolva o ministro da Administração Interna. Não tenho informação de que exista uma investigação que o envolva", disse.

Questionado se o Governo irá "ficar calado" perante as notícias divulgadas hoje, Leitão Amaro recusou que haja silêncio por parte do executivo.

"O governo falou há menos de 24 horas, o primeiro-ministro falou sobre isto ontem ao final da tarde", disse.

Na quinta-feira à tarde no debate do estado da nação, Luís Montenegro foi questionado pelo Chega se mantinha a confiança em Luís Neves.

"Se eu mantenho a confiança política no ministro da Administração Interna? Com certeza, senhor deputado, plenamente, plenamente. No senhor ministro da Administração Interna e em todos os ministros e secretários de Estado", afirmou Luis Montenegro.

Hoje, a Polícia Judiciária anunciou que abriu inquérito sobre o reboque apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna, no Alentejo.

O caso foi comunicado ao Ministério Público, que em resposta enviada à Lusa, confirmou também a "existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado 'Operação Pacoba'", que se encontra em fase de julgamento.

A polémica teve início na passada sexta-feira, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por várias obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.

Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado dias depois pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.