Habitação em discussão hoje nas 'Conferência da Autonomia'

As 'Conferências da Autonomia' regressam hoje ao Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira para colocar em cima da mesa o tema da habitação.

Promovida pela Estrutura de Missão criada para organizar as comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da Madeira, a iniciativa terá início pelas 10 horas e junta como oradores o presidente da Câmara Municipal de Oeiras e Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação e deputada à Assembleia da República.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na conferência.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção este domingo. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária

Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 - Conferência de apresentação da 1.ª Edição do Ribeira Brava - Green Market Madeira

Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava

14h00 - 16h00 - Apresentação e avaliação dos resultados do projceto europeu 'TWINNEDbySTARS', da ACIF – CCIM

Programa:

- 14h30 - Boas-vindas e apresentação dos participantes

- 14h45 - Apresentação dos principais resultados do projeto TWINNEDbySTARS

- 15h00 - Apresentação e avaliação dos produtos turísticos Atlantic Starlight Adventures e Atlantic Onboard Internships

- 15h30 - Painel estratégico de cocriação: "O futuro do Astroturismo e do Turismo Azul na Madeira" e perspetivas de continuidade para o projecto INNOVABLUE

- 15h50 - Encerramento

Sede da ACIF , Rua dos Aranhas, n.º 26, Funchal

15:00 - 51.ª Volta à Madeira em bicicleta

1ª Etapa – Machico / Funchal (Terreiro da Luta)

15:00 - Partida

16:40 - Chegada prevista

17:45 - Pódio

17h00- Apresentação oficial da prova de trail 'XIII Porto da Cruz Natura'

Praça Velha do Porto da Cruz

18h00 - 21h00 - Madeira Padel Tour

Jardins Panorâmicos

19h00 - Estreia do espectáculo 'Os Maias'

Teatro Municipal Baltazar Dias

20h00 - WebinarIA – 'AI Act(ion): Oportunidades e desafios para o ecossistema digital', promovido pela Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira

21h00 - Concerto da Orquestra Sinfónica e os Coros do Ensino Artístico Especializado no encerramento do eno lectivo do conservatório

Parque de Santa Catarina

Agenda política

15h00 - Iniciativa do Chega, com Hugo Nunes

Junto à Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 - Paula Margarido visita a Associação de Cinema e Audiovisual – Neblina

Centro de Juventude do Funchal

16h00- Miguel Albuquerque preside à inauguração da Quinta do Serrado

Caminho do Serrado, nº 12/14, Câmara de Lobos

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Julho, Dia Mundial das Competências dos Jovens:

1945 - II Guerra Mundial. Itália declara guerra ao Japão.

1965 - A nave espacial norte-americana da NASA Mariner 4 aproxima-se de Marte, e faz história ao tirar as primeiras fotos de outro planeta a partir do espaço.

1973 - Marcello Caetano inicia visita de três dias a Londres. Manifestações constantes condenam o massacre de Wiriamu, em Moçambique, revelado pelo jornal Times.

1983 - A explosão de uma bomba perto dos balcões de 'check-in' da companhia turca Turkish Airlines, no aeroporto de Orly (Paris) faz oito mortos e 54 feridos. Em março de 1985, três arménios são condenados por este atentado a prisão perpétua, a 15 e a 10 anos de cadeia, respetivamente.

2000 - Constituição de um Governo de transição de Timor-Leste, entre a UNTAET (Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste) e líderes timorenses.

2003 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma que regula as reformas antecipadas na Função Pública porque as associações sindicais não foram consultadas.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta a Lei de Bases da Educação.

2007 - Entra em vigor a portaria que regulamenta a interrupção voluntária da gravidez (IVG).

2009 - Morrem os 168 ocupantes do avião Tupolev-154 da companhia iraniana Caspian Airlines que se despenhou, após descolar do aeroporto de Teerão rumo a Erevan, Arménia. O piloto havia informado da existência de um problema técnico.

2011 - Desmoronamento na mina de São José, no Chile. Trinta e um dos 33 mineiros interpõem uma ação judicial contra o Estado chileno, no valor de 7,750 mil milhões de pesos (cerca de 11,25 milhões de euros). A ação judicial tem por base a alegada negligência do Serviço de Geologia e de Mineração chileno, que não terá cumprido as medidas de fiscalização necessárias na mina onde se deu o acidente.

2013 - O canoísta português Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 500 metros das Universíadas, na cidade russa de Kazan.

2014 - O luxemburguês Jean-Claude Juncker é eleito para a presidência da Comissão Europeia, ao recolher no hemiciclo de Estrasburgo 422 votos a favor, 250 contra e 47 abstenções.

2015 - O parlamento grego aprova o primeiro pacote de reformas exigido pela zona euro, enquanto os funcionários públicos fazem uma greve de 24 horas.

2017 - O cineasta alemão Wim Wenders, que realizou "Lisbon Story", é distinguido com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural/2017.

2018 - O médio croata Luka Modric conquista a Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do Mundial2018.

2020 -- O Tribunal Geral da União Europeia decide anular a multa de 13 mil milhões de euros, imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica norte-americana Apple, por alegados benefícios fiscais ilegais na Irlanda.

2021 -- O Conselho de Ministros aprova a venda, em supermercados, de testes rápidos de antigénio para deteção do SARS-CoV-2, os chamados autotestes.

2022 - O ciclista Edgar Pinto é suspenso por quatro anos pela União Ciclista Internacional por "uso de métodos e/ou - substâncias proibidas", com a sanção a vigorar até outubro de 2024.

2023 - Morre, aos 87 anos, Francisco Ibáñez, autor espanhol, criador da série de banda desenhada "Mortadela e Salamão". Entre as distinções atribuídas destacam-se o Grande Prémio do Salão Internacional de Banda Desenhada de Barcelona, em 1994, e a Medalha de Ouro de Belas Artes, em 2022.

Pensamento do dia