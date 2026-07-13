UE mobiliza 883 milhões de euros para financiar reconstrução da Faixa de Gaza

A União Europeia mobilizou hoje 883,6 milhões de euros para a reconstrução da Faixa de Gaza, no âmbito de uma nova iniciativa, intitulada "Equipa Gaza", que junta 13 governos, entre os quais o Japão, Reino Unido, Espanha e França.

Esta iniciativa foi lançada no âmbito da reunião do Grupo de Doadores para a Palestina, que se está a realizar hoje em Bruxelas, organizada pela União Europeia e a Autoridade Palestiniana e que conta com a participação de 65 delegações internacionais.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que, durante a reunião, ficou acordado que são necessários "esforços internacionais coordenados para providenciar um maior apoio financeiro aos esforços de reconstrução de Gaza".

Nesse âmbito, a comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, anunciou o lançamento da "Iniciativa Equipa Gaza", que mobiliza "883,6 milhões de euros em apoio financeiro para apoiar ações de recuperação precoce em diversos setores, em benefício da população civil de Gaza".

"Participam nesta iniciativa os governos de Espanha, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Noruega, Finlândia, Itália, Países Baixos, França, Japão, Suíça, Suécia e Bélgica, juntamente com a Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento e o Banco Mundial. Outros países, incluindo a Austrália e o Canadá, manifestaram igualmente interesse e prevê-se que venham a aderir", lê-se no comunicado.

O executivo comunitário refere que estes fundos visam "coordenar projetos de recuperação precoce em Gaza, com o objetivo de restabelecer os serviços básicos à população".

"Tal inclui a recuperação de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, a gestão e remoção de escombros e de resíduos sólidos, bem como o restabelecimento dos sistemas de saúde, energia, agricultura e alimentação", refere a Comissão Europeia.

A Comissão Europeia indica que, quando Dubravka Suica visitou recentemente Israel, em 22 de junho, "chegou a acordo com as autoridades israelitas sobre as próximas etapas para a implementação de dois grandes projetos nas áreas da gestão de resíduos e da água em Gaza".

"A reunião de hoje incluiu uma primeira troca de pontos de vista e um alinhamento relativamente a estes projetos", refere-se.

Além destes fundos destinados à Faixa de Gaza, a UE, em conjunto com outros 11 países europeus, entre os quais Portugal, comprometeu-se também na reunião de hoje a mobilizar mais 41,7 milhões de euros em apoio financeiro à Autoridade Palestiniana.

Durante a reunião, a Autoridade Palestiniana apresentou "os progressos que tem feito na adoção de reformas", incluindo "melhorias significativas nos domínios das finanças públicas, reformas da governação pública e medidas destinadas a melhorar o ambiente empresarial, a digitalização dos serviços públicos, bem como uma modernização substancial das redes de gestão da água e da eletricidade".

"Além disso, a Autoridade Palestiniana apresentou as medidas adicionais adotadas para reformar o seu sistema de proteção social e modernizar o seu sistema educativo", indica o executivo comunitário.

O Grupo de Doadores para a Palestina foi lançado pela Comissão Europeia em setembro de 2025 e visa angariar fundos para relançar a economia palestiniana e reconstruir a Faixa de Gaza.