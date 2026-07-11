Hjulmand deixa Sporting e reforça Atlético de Madrid por 40 milhões de euros

O futebolista internacional dinamarquês Morten Hjulmand é reforço do Atlético Madrid até 2031, numa transferência que renderá 40 milhões de euros ao Sporting, informaram hoje os 'leões' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O médio, de 27 anos, capitão e elemento crucial na equipa de futebol 'leonina', deixa o Sporting ao fim de três épocas, por um valor fixo, acrescido de mais cinco milhões de euros por objetivos, a serem alcançados através da utilização em jogos do Atlético, bem como pelos apuramentos e etapas que o clube espanhol atinja na Liga dos Campeões.

O clube adianta que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será exclusivamente suportado pelo Atlético de Madrid e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.

Hjulmand, que pelo Sporting conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, chegou ao Sporting em agosto de 2023, proveniente dos italianos do Lecce, por 18 milhões de euros.

O futebolista internacional dinamarquês Morten Hjulmand tornou-se hoje na oitava venda mais elevada de sempre do Sporting, ao ser transferido para os espanhóis do Atlético de Madrid por 40 milhões de euros (ME), mais cinco em objetivos.

O médio, de 27 anos, igualou o também médio João Mário no quadro de maiores vendas 'leoninas', enquanto o líder é o avançado sueco Viktor Gyökeres, que, em julho de 2025, se transferiu para os ingleses do Arsenal por 65,8 ME, mais 10,3 ME por objetivos.

O dinamarquês, internacional em 27 ocasiões, teve impacto imediato na época de estreia pelos 'leões' e esteve em 49 jogos, com quatro golos marcados e quatro assistências.

Esteio essencial no meio-campo 'leonino', praticamente replicou os números nas épocas seguintes, com 47 presenças em 2024/25 (três golos, duas assistências) e 45 em 2025/26 (três golos, seis assistências).

No segundo lugar da lista de valores comunicados pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) surge Bruno Fernandes, capitão dos ingleses do Manchester United, que deixou o clube de Alvalade em 2020 e rendeu uma verba fixa de 55 ME, mais 25 ME por objetivos, dos quais 10 ME foram rapidamente concretizados, perfazendo um total de 65 ME.

Segue-se o médio uruguaio Manuel Ugarte, que foi contratado em 2023 pelo agora pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain por 60 ME, mas viria a assinar pelo United um ano depois.