'As Pedras' actuam na Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Rochão

O trio madeirense 'As Pedras' sobe ao palco da Festa de Nossa Senhora do Carmo, na Paróquia do Rochão, Camacha, no próximo domingo, 19 de Julho, às 21 horas, num concerto que as artistas assumem como particularmente simbólico por decorrer na terra onde nasceram e cresceram.

Integrado nas festividades em honra da padroeira, que decorrem entre 15 e 20 de Julho, o espetáculo terá lugar no novo palco instalado no adro da igreja e assinala uma nova fase do projecto musical, com novidades no repertório e na forma de interpretar os temas.

Citada em comunicado, Filipa, uma das jovem que integra o grupo, destaca o significado especial da actuação. "Tocar nesta festa, na nossa Paróquia, é tocar em casa, com amigos e familiares em frente ao palco, o que nos traz conforto e será mais uma oportunidade de crescimento e de mostrar o nosso projecto", afirma, sublinhando que a banda tem trabalhado para tornar os concertos mais dinâmicos e proporcionar ao público momentos de canto, dança e animação.

A artista reconhece a responsabilidade acrescida de actuar perante a comunidade local, mas mostra-se confiante de que o grupo está preparado para corresponder às expectativas, deixando o convite para que madeirenses e visitantes se juntem à festa e partilhem uma noite de "boa música, bons sentimentos, muita alegria e animação".

'As Pedras' são um trio de jovens músicas, que "interpretam temas contemporâneos do Pop Rock nacional e internacional, juntando três vozes harmoniosas, viola, piano e violino, com uma cumplicidade ímpar, que impacta e prende o público".