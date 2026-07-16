Saúde, habitação, custo de vida e carreira docente entre as perguntas da oposição

No debate do Estado da Região, depois das perguntas ao presidente do Governo, segue-se o período de perguntas, respondidas em grupos de três pelos secretários regionais.

Foram levantadas questões sobre a habitação, nomeadamente o acesso dos jovens ao mercado, as listas de espera na saúde, com destaque para atrasos em situações urgentes e o aumento do custo de vida.

Também foram referidas situações específicas dos professores, nomeadamente o pagamento de horas extraordinárias e situações de ultrapassagem na carreira que prejudicam professores que vincularam há mais tempo.

Sobre a inflação, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Cultura e Transportes apresentou gráficos que comparam a evolução da inflação com a do poder de compra que é favorável às famílias. Também garantiu que o preço dos combustíveis, na Região, é inferior ao continente.

Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, assegurou que, até 31 de Dezembro deste ano será revisto o Estatuto da Carreira Docente Regional que irá corrigir a situação das ultrapassagens.

Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas voltou a referir a construção de habitação em curso.

Micaela Freitas, com a pasta da Saúde e Protecção Civil referiu as medidas adoptadas para reduzir listas de espera e o problema das altas problemáticas.

Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas anunciou apoios aos agricultores, entre eles aos jovens e aos que apostam na agricultura biológica.

Paula Margarido, secretária da Inclusão, Trabalho e Juventude enumerou diversos apoios sociais que têm sido reforçados.