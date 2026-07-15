Malásia vai deportar todos os israelitas que entrem no país

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, ameaçou hoje deportar qualquer cidadão israelita encontrado no país asiático de maioria muçulmana, já que Kuala Lumpur não reconhece Israel, a quem acusa de crimes contra o povo palestiniano.

Segundo a agência de notícias estatal Bernama, o primeiro-ministro fez esta declaração quando questionado pelos jornalistas sobre reportagens que alegavam haver pessoas com dupla nacionalidade, incluindo israelita, em Johor, no sul da Malásia.

"Estamos a investigar (...) não permitiremos isso. Se houver algum caso, serão tomadas medidas. Se houver cidadãos israelitas, dado que não reconhecemos Israel, serão deportados imediatamente", garantiu.

Anwar confirmou ainda que todas as agências de segurança estão a conduzir uma investigação sobre "as notícias de que foram detetados cidadãos israelitas na Malásia".

O governo regional de Johor instou na terça-feira o Ministério do Interior e outras agências governamentais a investigarem o funcionamento de uma escola em Forest City --- localizada na fronteira com Singapura e virada para o estreito de Johor ---, uma cidade que se desenvolveu na última década com o apoio de capital chinês, referiu a agência Bernama.

É estimado que cidadãos israelitas estejam envolvidos na escola, acrescenta a agência oficial, embora os seus papéis específicos permaneçam incertos.

"Anteriormente, circularam acusações nas redes sociais de que estrangeiros com passaportes israelitas e documentos de cidadania de outros países tentaram entrar ou estiveram presentes na Malásia para determinados fins", conclui a notícia.

Anwar, no poder desde novembro de 2022, tem criticado repetidamente o Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pela ofensiva contra Gaza --- lançada em outubro de 2023 após ataques mortais do grupo islamita Hamas --- e afirmou que as autoridades do Estado judaico demonstram um "profundo desprezo pela paz".

A Malásia --- tal como a Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo --- não mantém relações diplomáticas com Israel e é uma firme defensora da causa palestiniana.

O Departamento de Imigração da Malásia esclarece, no seu portal da internet, que nenhum cidadão de Israel ou da Coreia do Norte pode solicitar um visto de entrada para este país do sudeste asiático, região visitada anualmente por milhares de israelitas, especialmente na vizinha Tailândia.