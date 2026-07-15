'Madeira Conectada' vai transformar digitalmente os municípios da Região

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) promove, no próximo dia 17 de Julho, a apresentação pública do projecto 'Madeira Conectada', uma iniciativa financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da Comissão Europeia, que representa um marco na transformação digital dos 11 municípios da Região Autónoma da Madeira.

A sessão de abertura contará com a presença do presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, reflectindo a relevância nacional desta iniciativa e o seu enquadramento na estratégia de modernização da Administração Pública.

A sessão de encerramento será presidida pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, em representação do Governo Regional da Madeira, sublinhando o compromisso institucional do Governo Regional com a inovação, a transformação digital e a cooperação entre os municípios da Região.

O projecto prevê a criação de uma Plataforma de Gestão Urbana Regional, comum aos 11 municípios, que permitirá integrar informação proveniente de diferentes sistemas e sensores, disponibilizando dados em tempo real para apoiar uma gestão municipal mais eficiente e uma tomada de decisão baseada em evidência.

Associadas a esta plataforma serão implementadas 21 soluções inteligentes (verticais), enquadradas nos seis domínios definidos pela Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes: Governança Inteligente; Economia Inteligente; Mobilidade Inteligente; Ambiente Inteligente; Sociedade Inteligente e Qualidade de Vida Inteligente.

O Madeira Conectada constitui um exemplo de cooperação intermunicipal, demonstrando que a partilha de recursos e de conhecimento permite desenvolver soluções tecnológicas de elevada qualidade, acessíveis a todos os municípios, independentemente da sua dimensão.

O projecto reforça a capacidade dos municípios para prestar serviços públicos mais eficientes, promover uma gestão mais sustentável dos recursos e responder de forma mais rápida e informada aos desafios do território, colocando a tecnologia ao serviço das pessoas e da qualidade de vida.