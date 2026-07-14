Público:

- "Atribuição de número de Segurança Social a imigrantes vai ser automática"

- "Exames. No fim do prazo, escolas ainda recebem pedidos de esclarecimento sobre provas"

- "Casa do Alentejo. Luís Neves recusa, por agora, prestar mais informação"

- "SNS. Incentivos para equipas de obstetrícia aguardam portaria"

- "Mundial 2026. França contra Espanha: os imparáveis vs os inamovíveis"

- "Sam Neil (1947-2026) Actor de Parque Jurássico e O Piano"

- "Arqueologia. Escavar num dos primeiros hospitais do Atlântico para contar a história de Cabo Verde"

- "Incêndio em Banguecoque. Morreram 27 pessoas num bar: 'Era impossível perceber onde estavam as saídas'"

Correio da Manhã:

- "Aumento de casos. Mais de 6 mil burlas com casas de férias. Polícia lança alerta e avisa cidadãos para golpes"

- "Sporting encaixa 40 milhões com Trincão. Pote é o próximo na mira da Arábia"

- "Brilhou no Mundial. Marco Silva quer segurar Schjelderup"

- "Tribunal livra padre de coação sexual"

- "Luís Neves. Filho de ministro intimida jornalista"

- "Educação. Ministério garante notas dos exames na sexta"

- "Combustíveis. Galp dispara margens de lucro na refinação"

- "Perigo nas estradas. 121 mil condutores circulam sem seguro automóvel"

- "No Name presos. Agressões com tochas em guerra de claques"

- "Golfo Pérsico. Trump exige portagens em Ormuz"

Jornal de Notícias:

- "Estado paga 50 mil euros a arguido de Tancos que esteve dois anos e meio preso e acabou absolvido"

- "Elétricos vão voltar ao coração do Porto"

- "Educação. Montenegro segura ministro que pede desculpa a professores"

- "Castelo de Paiva. Trinta anos depois avança sonhada ligação à A32"

- "Encher o depósito ainda custa mais 13 euros do que no antes da guerra"

- "F.C. Porto. Médio sul-coreano no topo das prioridades"

- "Benfica. Juventus entra na corrida por João Palhinha"

Diário de Notícias:

- "Cessar-fogo acabou e pressiona BCE a duplicar subida das taxas"

- "Trump anuncia portagem de 20% no Estreito de Ormuz"

- "14 de julho. Macron diz que a França está pronta para defender a 'liberdade e o Estado de Direito'"

- "Deputados. 'Ruído', derrota da reforma laboral e 'táticas': assim fazem estreantes na AR o balanço da sessão legislativa"

- "Imigrantes. 'Task Force' do tribunal recupera um quinto dos processos da AIMA em atraso"

- "Estudo. Quatro em cada 10 jovens recorrem a um segundo trabalho para suportar custo de vida"

- "Bastonário. 'Se hospitais não tiverem Via Verde AVC a funcionar em agosto, teremos uma situação de enorme gravidade'"

- "Morreu Sam Neil. 1947-2026. Ator de 'Jurassic Park', 'Peaky Blinders' e 'O Piano'"

- "Literatura. 'Na América não há o culto ao escritor'. O desassossego de três autores americanos em Lisboa"

- "Mundial. Espanha e França medem forças numa meia-final com qualidade de final antecipada"

Negócios:

- "Sacyr e DST têm o preço mais baixo no segundo troço da alta velocidade"

- "Piero Cipollone. Membro da comissão executiva do BCE. MB Way vai 'poder integrar as funcionalidades do euro digital'"

- "Governo quer rever lista de paraísos fiscais. Rússia e Vietname vão entrar"

- "Radar África. Unitel é um sucesso, mas faltam nove privatizações"

- "Ministra já tem relatório sobre reforma das pensões"

- "Baixas reservas de gás natural geram preocupação"

- "Castro Almeida. Lucros? 'Venham eles. Quanto mais melhor'"

O Jornal Económico:

- "Fusão entre Galp e Moeve concluída ainda este ano"

- "'Se a Caixa não fosse pública não seria portuguesa'. Banco público celebra 150 anos"

- "Há 121 mil veículos a circular em Portugal sem seguro obrigatório e está a piorar"

- "Volkswagen admite despedir 100 mil pessoas"

- "Dubai está a planear novo porto para contornar Ormuz"

- "Receitas da liga portuguesa sobem, as de França caem"

- "Analistas admitem salto do crude para lá dos 100 dólares"

- "Parem as máquinas. 'Temos de agir já', diz manifesto global sobre riscos da IA"

O Jogo:

- "FC Porto. Hwang na mesa. Dragões têm princípio de acordo com empresários do sul-coreano e procuram agora convencer Feyenoord com proposta superior à do Monterrey"

- "Deniz Gul treinou e seguiu para o estágio"

- "Pré-época prossegue em Inglaterra"

- "Sporting. Trincão dispara lucros. Saída para Al Ahli acertada por um total que pode chegar aos 43,9MEuro"

- "Cinco maiores investimentos rendem 83 milhões de mais-valias"

- "Leões defrontam hoje o Celtic no Estádio do Algarve''"

- "Benfica. Italianos complicam Palhinha. Juventus e Milan, agora treinado por Rúben Amorim, juntam-se à corrida pelo médio do Bayern"

- "António Silva não renova e Bournemouth surge no horizonte"

- "Mercado. V. Guimarães. Abascal a sair e Doucet a entrar. Moreirense. João Veloso emprestado pelas águias. Famalicão. Carlos Carvalhal apresentado. Santa Clara. Vitinho apresentado. Nacional. Jensen é o reforço que se segue"

A Bola:

- "Inglaterra chama o António. Bournemouth já negoceia com o Benfica"

- "Tomás Araújo lida com lesões e Índio é muito jovem"

- "Desejo de novo defesa junta-se à lista que já tinha médio, extremo e avançado"

- "'Marco Silva tem o Benfica que precisa'. Fábio Carvalho descansa adeptos"

- "Bruno Lage (Al Diriyah) e Al Ittihad disputam Pedro Gonçalves"

- "Sporting-Celtic. 17H30. Ioannidis está pronto"

- "FC Porto. Hwang muito bem encaminhado"

- "Dragões já estão em Burton upon Trent para nova fase da pré-época"

- "Mundial 2026. Primeiro finalista conhecido hoje. França--Espanha 20H00"

- "João Pinheiro ainda pode sonhar com a final"

Record:

- "Benfica. Vender para comprar. António Silva e Schjelderup podem render 60 milhões de euros"

- "Sporting-Celtic. Leão mais explosivo e musculado. Rui Borges muda estilo de jogo"

- "Trincão no Al Ahli abaixo dos 40 MEuro fixos"

- "Hjulmand. 'Vou voltar a Lisboa e despedir-me de todos'"

- "FC Porto Hwang na fase decisiva. Principio de acordo com agentes do sul-coreano"

- "Mundial'26. França-Espanha. Primeiro finalista conhecido hoje"