Atribuição de número de Segurança Social a imigrantes vai ser automática
No dia em que se joga a primeira semi-final do Mundial 2026, a polémica em torno dos exames nacionais continua a predominar os jornais nacionais
Público:
- "Atribuição de número de Segurança Social a imigrantes vai ser automática"
- "Exames. No fim do prazo, escolas ainda recebem pedidos de esclarecimento sobre provas"
- "Casa do Alentejo. Luís Neves recusa, por agora, prestar mais informação"
- "SNS. Incentivos para equipas de obstetrícia aguardam portaria"
- "Mundial 2026. França contra Espanha: os imparáveis vs os inamovíveis"
- "Sam Neil (1947-2026) Actor de Parque Jurássico e O Piano"
- "Arqueologia. Escavar num dos primeiros hospitais do Atlântico para contar a história de Cabo Verde"
- "Incêndio em Banguecoque. Morreram 27 pessoas num bar: 'Era impossível perceber onde estavam as saídas'"
Correio da Manhã:
- "Aumento de casos. Mais de 6 mil burlas com casas de férias. Polícia lança alerta e avisa cidadãos para golpes"
- "Sporting encaixa 40 milhões com Trincão. Pote é o próximo na mira da Arábia"
- "Brilhou no Mundial. Marco Silva quer segurar Schjelderup"
- "Tribunal livra padre de coação sexual"
- "Luís Neves. Filho de ministro intimida jornalista"
- "Educação. Ministério garante notas dos exames na sexta"
- "Combustíveis. Galp dispara margens de lucro na refinação"
- "Perigo nas estradas. 121 mil condutores circulam sem seguro automóvel"
- "No Name presos. Agressões com tochas em guerra de claques"
- "Golfo Pérsico. Trump exige portagens em Ormuz"
Jornal de Notícias:
- "Estado paga 50 mil euros a arguido de Tancos que esteve dois anos e meio preso e acabou absolvido"
- "Elétricos vão voltar ao coração do Porto"
- "Educação. Montenegro segura ministro que pede desculpa a professores"
- "Castelo de Paiva. Trinta anos depois avança sonhada ligação à A32"
- "Encher o depósito ainda custa mais 13 euros do que no antes da guerra"
- "F.C. Porto. Médio sul-coreano no topo das prioridades"
- "Benfica. Juventus entra na corrida por João Palhinha"
Diário de Notícias:
- "Cessar-fogo acabou e pressiona BCE a duplicar subida das taxas"
- "Trump anuncia portagem de 20% no Estreito de Ormuz"
- "14 de julho. Macron diz que a França está pronta para defender a 'liberdade e o Estado de Direito'"
- "Deputados. 'Ruído', derrota da reforma laboral e 'táticas': assim fazem estreantes na AR o balanço da sessão legislativa"
- "Imigrantes. 'Task Force' do tribunal recupera um quinto dos processos da AIMA em atraso"
- "Estudo. Quatro em cada 10 jovens recorrem a um segundo trabalho para suportar custo de vida"
- "Bastonário. 'Se hospitais não tiverem Via Verde AVC a funcionar em agosto, teremos uma situação de enorme gravidade'"
- "Morreu Sam Neil. 1947-2026. Ator de 'Jurassic Park', 'Peaky Blinders' e 'O Piano'"
- "Literatura. 'Na América não há o culto ao escritor'. O desassossego de três autores americanos em Lisboa"
- "Mundial. Espanha e França medem forças numa meia-final com qualidade de final antecipada"
Negócios:
- "Sacyr e DST têm o preço mais baixo no segundo troço da alta velocidade"
- "Piero Cipollone. Membro da comissão executiva do BCE. MB Way vai 'poder integrar as funcionalidades do euro digital'"
- "Governo quer rever lista de paraísos fiscais. Rússia e Vietname vão entrar"
- "Radar África. Unitel é um sucesso, mas faltam nove privatizações"
- "Ministra já tem relatório sobre reforma das pensões"
- "Baixas reservas de gás natural geram preocupação"
- "Castro Almeida. Lucros? 'Venham eles. Quanto mais melhor'"
O Jornal Económico:
- "Fusão entre Galp e Moeve concluída ainda este ano"
- "'Se a Caixa não fosse pública não seria portuguesa'. Banco público celebra 150 anos"
- "Há 121 mil veículos a circular em Portugal sem seguro obrigatório e está a piorar"
- "Volkswagen admite despedir 100 mil pessoas"
- "Dubai está a planear novo porto para contornar Ormuz"
- "Receitas da liga portuguesa sobem, as de França caem"
- "Analistas admitem salto do crude para lá dos 100 dólares"
- "Parem as máquinas. 'Temos de agir já', diz manifesto global sobre riscos da IA"
O Jogo:
- "FC Porto. Hwang na mesa. Dragões têm princípio de acordo com empresários do sul-coreano e procuram agora convencer Feyenoord com proposta superior à do Monterrey"
- "Deniz Gul treinou e seguiu para o estágio"
- "Pré-época prossegue em Inglaterra"
- "Sporting. Trincão dispara lucros. Saída para Al Ahli acertada por um total que pode chegar aos 43,9MEuro"
- "Cinco maiores investimentos rendem 83 milhões de mais-valias"
- "Leões defrontam hoje o Celtic no Estádio do Algarve''"
- "Benfica. Italianos complicam Palhinha. Juventus e Milan, agora treinado por Rúben Amorim, juntam-se à corrida pelo médio do Bayern"
- "António Silva não renova e Bournemouth surge no horizonte"
- "Mercado. V. Guimarães. Abascal a sair e Doucet a entrar. Moreirense. João Veloso emprestado pelas águias. Famalicão. Carlos Carvalhal apresentado. Santa Clara. Vitinho apresentado. Nacional. Jensen é o reforço que se segue"
A Bola:
- "Inglaterra chama o António. Bournemouth já negoceia com o Benfica"
- "Tomás Araújo lida com lesões e Índio é muito jovem"
- "Desejo de novo defesa junta-se à lista que já tinha médio, extremo e avançado"
- "'Marco Silva tem o Benfica que precisa'. Fábio Carvalho descansa adeptos"
- "Bruno Lage (Al Diriyah) e Al Ittihad disputam Pedro Gonçalves"
- "Sporting-Celtic. 17H30. Ioannidis está pronto"
- "FC Porto. Hwang muito bem encaminhado"
- "Dragões já estão em Burton upon Trent para nova fase da pré-época"
- "Mundial 2026. Primeiro finalista conhecido hoje. França--Espanha 20H00"
- "João Pinheiro ainda pode sonhar com a final"
Record:
- "Benfica. Vender para comprar. António Silva e Schjelderup podem render 60 milhões de euros"
- "Sporting-Celtic. Leão mais explosivo e musculado. Rui Borges muda estilo de jogo"
- "Trincão no Al Ahli abaixo dos 40 MEuro fixos"
- "Hjulmand. 'Vou voltar a Lisboa e despedir-me de todos'"
- "FC Porto Hwang na fase decisiva. Principio de acordo com agentes do sul-coreano"
- "Mundial'26. França-Espanha. Primeiro finalista conhecido hoje"