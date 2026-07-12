Argentina vence '10' da Suíça no prolongamento e está nas 'meias'
A Argentina qualificou-se no sábado para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Suíça por 3-1, após prolongamento, num encontro disputado em Kansas City, nos Estados Unidos.
Alexis Mac Allister, aos 10 minutos, Julián Alvarez, aos 112, e Lautaro Martínez, aos 120+1, apontaram os tentos dos campeões em título, enquanto Dan Nodye faturou, aos 67, para os helvéticos, que, aos 72, ficaram com 10, por expulsão de Breel Embolo.
Nas meias-finais, em encontro marcado para quarta-feira, em Atlanta, às 15:00 locais (20:00 em Lisboa), a Argentina, que repete 1930, 1986, 1990, 2014 e 2022, vai defrontar a Inglaterra, que venceu a Noruega por 2-1, também no tempo extra.