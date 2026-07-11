Sobrevivente' Argentina enfrenta Suíça, Halland contra Kane

A campeã Argentina, única seleção fora da Europa em prova, defronta hoje a Suíça, num último dia dos 'quartos' do Mundial2026 de futebol que arranca com o embate entre o inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland.

Em Miami Gardens, nos Estados Unidos, a partir das 17:00 locais (22:00 em Lisboa), a Inglaterra vai tentar manter-se na corrida a um título que lhe foge há 70 anos, desde 1966, perante uma Noruega que nunca tinha chegado tão longe.

Os ingleses chegam aos quartos de final, pela 11ª vez, depois de dois triunfos muito difíceis a eliminar, perante a República Democrática do Congo (2-1) e o coanfitrião México (3-2), jogando com 10 desde os 53 minutos, por expulsão de Jarell Quansah.

Nas 10 anteriores, os ingleses só seguiram três vezes para as 'meias', em 1966, 1990 e 2018, caindo em 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006 e 2022.

Para conseguir ultrapassar mais uma ronda, a Inglaterra conta com a inspiração de Harry Kane, autor de seis golos - três dos quais, mais uma assistência, a eliminar -, menos um do que Erling Haaland, que está a fazer um incrível primeiro Mundial.

O jogador de 25 anos 'bisou' com Iraque (4-1) e Senegal (3-2), antes de descansar frente à França (1-4), na fase de grupos, somou um golo, aos 86 minutos, diante da Costa do Marfim (2-1), nos '16 avos', e novo 'bis' ao Brasil (2-1), nos 'oitavos'.

Feitas as contas, o jogador do Manchester City soma sete tentos em quatro jogos e, pela seleção da Noruega, contabiliza números 'irreais': 62 golos, em 54 jogos.

Ao seu dispor, o selecionador Stale Solbakken tem, porém, muito mais qualidade, incluindo os benfiquistas Andres Aschjelderup, autor de duas assistências no embate com o Brasil, e Fredrik Aursnes.

No fecho dos 'quartos', em Kansas City, pelas 20:00 (02:00 de domingo), a detentora do troféu Argentina vai tentar evitar que a Europa assegure desde já o 13.º título, precisando para isso de superar a Suíça, que nunca chegou às meias-finais.

Os sul-americanos chegam aos 'quartos' depois de dois sofridos triunfos por 3-2, primeiro com Cabo Verde, que só afastaram após prolongamento, e depois frente ao Egito, num jogo que os 'faraós' venciam por 2-0 aos 78 minutos.

Os argentinos, que têm tido em Lionel Messi a sua grande referência, com golos em todos os jogos, num total de oito, procuram a sexta presença nas 'meias' (1930, 1986, 1990, 2014 e 2022), fase em que nunca caíram.

O conjunto 'albi-celeste' já foi eliminado quatro vezes nos 'quartos', em 1966, 1998, 2006 e 2010, enquanto os helvéticos perderam nos três que disputaram, em 1934, 1938 e 1954, há 72 anos, quando perderam 5-7 com a Áustria.

A Suíça está invicta e atingiu os 'quartos' depois de, a eliminar, superar Argélia (2-0), nos '16 avos', e Colômbia (4-3 nos penáltis, após 120 minutos sem golos), nos oitavos de final.

Em 2014, no Brasil, argentinos e helvéticos defrontaram-se nos 'oitavos', e o triunfo foi dos sul-americanos, por 1-0, após prolongamento, com um golo do ex-benfiquista Ángel Di María, aos 118 minutos, assistido por Lionel Messi.

Nas meias-finais, os vencedores dos encontros que fecham os 'quartos' encontram-se em Atlanta, nos Estados Unidos, na quarta-feira, pelas 15:00 (20:00).

A primeira semifinal realiza-se na terça-feira, entre a vice-campeã em título França, 'carrasca' de Marrocos (2-0), e a Espanha, que bateu a Bélgica por 2-1.