Portugal, naturalmente

Bom dia. Hoje os jornais nacionais, nomeadamente os desportivos, esperaram pelo final do jogo desta noite para poderem apresentar aos seus leitores as notícias frescas para quem foi ontem acordar sem saber como terminou o Portugal vs Croácia ou aqueles que mal dormiram foram para a cama, sem tempo para as demoradas reacções. Mas há mais notícias nos outros jornais...

No semanário Expresso:

- "Dispara número de imigrantes que abandonam Segurança Social"

- "Deputado do PS sobre suspeita do Ministério Público"

- "Lisboa terá nova megassala para espetáculos"

- "Lídia Jorge vence Prémio Camões"

- "Montenegro e Soares em Toronto"

- "OMS declara fim do hantavírus"

- "Como os jovens se vigiam nas relações e acham isso normal"

- "Quanto custam as penthouses mais caras do país"

- "EUA ameaçam parar obras ambientais na Base das Lajes"

- "Ainda há professores sem acesso aos exames"

- "Como a Venezuela cuida dos seus mortos"

- "América celebra 250 anos numa luta pela História"

- "José Avilez. O que Portugal tem a perder com a crise da restauração"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Rio Tejo outra vez com falta de água"

- "Descontrolo da despesa faz soar alarmes"

- "Chega. Bruno Nunes desafia André Ventura"

- "Cisma. Vaticano excomunga seguidores de Lefebre"

- "SUCH. Correia de Campos parte a loiça"

- "Misericórdias. Nova fundação quer gerir PPP na Saúde"

- "Sismos. Comunidade científica apela a ação urgente"

- "Para IDL e CIP. Prémio Nobel e Nuno Palma fazem estudo sobre economia portuguesa"

- "IL. Mariana Leitão debaixo de fogo"

- "João Rodrigues. 'As trotinetas são mais um problema'"

- "Camila Sosa Villada. 'Há uma coisa que sei: não tenho medo'"

- "Edgar Clara. 'O Islão não consegue conviver com a diversidade'"

- "Habitação. Paulo Franco arrasa nova legislação"

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No Público:

- "Mundial 2026. Agora venha a Espanha"

- "Portugal dá a volta à Croácia e avança para duelo ibérico"

- "Estado começa a recuperar este ano dinheiro emprestado para salvar BES"

- "Calor extremo leva hospitais a subir nivel de contigência"

- Quatro peritos ocultam ligação a ex-empresa de líder do INEM"

- "Catia La Mar, o paraíso que virou cemitério na Venezuela"

No Correio da manhã:

- "Novos certificados garantem juros de 2,71%"

- "Estado lança nova emissão com juros fixos e crescentes a dez anos"

- "Venha a Espanha. Portugal vence a Croácia e discute passagem aos 'quartos' com 'La Roja'"

- "Sismos. Resgate na Venezuela com mão portuguesa"

- "Golpe de 182 reformados custava 18,5 milhões"

- "Milhares de exames por corrigir com prazo a esgotar"

- "Inferno dos fogos regressa com onda de calor"

No Diário de Notícias:

- "Governo quer aliança tecnológica para fabricar blindados"

- "Climatização. Escolas, tribunais e centros de saúde não estão preparados para ondas de calor"

- "Ataque moral russo leva Zelensky a insistir que Kiev precisa de defesas aéreas"

- "Contribuições de estrangeiros aceleram 161 milhões de euros de janeiro a abril"

- "Tobias Adrian FMI.'A minha preocupação é que os resultados das empresas tecnológicas possam desiludir'"

- "4 de Julho. EUA festejam divididos os 250 anos de independência"

No Jornal de Notícias:

- "Sexta-feira de Ramos. Vitória sofrida à Croácia dita encontro com Espanha nos oitavos"

- "Sessenta crianças e jovens norreram afogados em cinco anos"

- "Venezuela. Portugueses salvam homem soterrado há oito dias"

- "Termómetros. País em alerta com calor extremo e risco de incêndio"

- "Matosinhos. Atiradores atingiram várias pessoas na rua com chumbos de pressão de ar"

No Negócios:

- "Dívidas fiscais. Cobrança coerciva subiu 10% para 1.400 milhões de euros"

- "Brisa interessada na concessão das travessias do Tejo"

- "Vendas de elétricos batem recordes com preços altos dos combustíveis"

- "Conseguir crédito para comprar casa vai ser mais difícil no próximo mês"

- "Novos certificados do Tesouro vão dar juro médio de 2,71% ao ano"

- "Do abacate à manga: um país cada vez mais tropical"

- "Luís Eloy Azevedo.'A Justiça, às vezes até é menos desagradável do que devia ser'"

No O Jornal Económico:

- "Governo admite estudar capitalização de reformas"

- "Cabo Verde enfrenta guerra de fornecedores de camisolas"

- "Portugal entre os cinco países com maior salto na imigração"

- "Governo quer garantir refinaria de Sines em Portugal"

- "Lagarde e Warsh alinhados na luta contra a inflação"

- "Modelo português de IA vai ter sete milhões de euros"

- "Audições fazem derrapar nova lei do Tribunal de Contas"

- "Nova taxa: o que muda nas compras na Shein e Temu"

- "Cidade inovadora em Matosinhos pode gerar 100 mil empregos e impacto de 65 mil milhões no PIB"

No Record:

- "Demos a volta. Seleção sofre mais está nos oitavos"

- "Ronaldo e Gonçalo Ramos marcaram os golos"

- "Varandas abre a boca. - 'Oferta do At. Madrid está longe do valor estabelecido'"

- "Benfica. Prestianni agita mercado"

- "William Gomes imune a propostas. 'Prefiero o FC Porto"

No A Bola:

- "Chegou a tempo [Portugal 2. 1 Croácia"]"

- "Gonçalo afinou a pistola em jogo de alta tensão"

- "Varanas estica a cordas por Hjulmand"

E no O Jogo:

- "Cabeça no lugar. Reviravolta iniciada por penálti de Ronaldo e concretizada por Gonçalo Ramos aos 90'+4 coloca seleção na etapa seguinte"

- "FC Porto. Tiago Madureira: 'quanto mais nos atacam mais unidos nos encontram'"

- "Benfica: Lukebankio agrava lacuna"