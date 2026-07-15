ARTE.M Madeira procura artesãos e criadores emergentes para representar a Região no Craftwork Festival 2026

A ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira abriu uma chamada dirigida a artesãos e criadores emergentes residentes na Região para participarem no Craftwork Festival 2026, que terá lugar de 2 a 4 de Dezembro de 2026, no ESPRONCEDA – Institute of Art and Culture, em Barcelona.

O festival integra o projecto europeu Craftwork 4.0 ALL, co-financiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, e reunirá participantes de 12 países para explorar de que forma o artesanato pode contribuir para práticas mais sustentáveis, circulares e ambientalmente responsáveis.

A chamada destina-se a pessoas que se encontrem em início de percurso profissional no sector do artesanato, independentemente da idade, e que já desenvolvam ou pretendam integrar práticas sustentáveis no seu trabalho.

"São especialmente bem-vindas propostas que recorram à reutilização de materiais, reciclagem, upcycling, processos de baixo impacto ambiental, reparação, reaproveitamento de recursos ou outras abordagens ligadas à economia circular", explica a entidade.

Os participantes seleccionados para a modalidade presencial terão a oportunidade de representar a Madeira num encontro europeu dedicado ao artesanato sustentável, apresentar os seus trabalhos, participar em workshops, demonstrações, debates e atividades de networking com profissionais e organizações culturais de vários países.

A chamada oferece duas modalidades de participação. A primeira corresponde à participação presencial no Craftwork Festival, em Barcelona, entre 2 e 4 de Dezembro de 2026. Os participantes seleccionados poderão expor os seus trabalhos e integrar o programa do festival. O apoio financeiro inclui viagem, alojamento e alimentação, de acordo com as regras e os procedimentos definidos pelo projecto.

O prazo para candidaturas à modalidade presencial termina no dia 4 de Setembro de 2026.

A segunda modalidade consiste na participação online no seminário Business Financial Skills for Artisans and Makers, que terá lugar no dia 4 de Dezembro de 2026. A formação é dedicada ao desenvolvimento de competências financeiras e empresariais para pequenos negócios criativos, incluindo definição de preços, cálculo de custos, planeamento de rendimentos e sustentabilidade económica da atividade artesanal.

O prazo para candidaturas à modalidade online termina no dia 30 de Setembro de 2026.

As candidaturas serão avaliadas com base na qualidade e no potencial do trabalho apresentado, na motivação dos candidatos, no interesse em desenvolver práticas sustentáveis e no nível de inglês necessário para participar nas actividades internacionais.

Todas as informações sobre os critérios de elegibilidade, condições de participação e processo de candidatura encontram-se disponíveis no blog da ARTE.M: https://www.artmadeira.org/arte-m-blog