Madeirenses avançam nos pares em Campeonato Nacional de Sub-14

Os tenistas madeirenses não conseguiram ultrapassar a primeira ronda da competição de singulares, com três representantes da região a serem eliminados.

João Resende foi derrotado por Alex Gameiro, pelos parciais de 6-2 e 6-2, enquanto Martim Nunes perdeu frente a José Alvarenga por 6-0 e 6-3. Já Lourenço Salgueiro encontrou pela frente o segundo cabeça de série, Marco Henriques, atual 137.º do ranking Tennis Europe, acabando por ceder por 6-2 e 6-3.

As boas notícias chegaram nas provas de pares, onde os atletas madeirenses garantiram várias qualificações para os oitavos de final.

Nos pares masculinos, Francisco Silva e Lourenço Salgueiro venceram Diogo Manuel e Vasco Catarino por 6-4 e 6-1, assegurando um lugar na próxima ronda, onde vão defrontar os sextos cabeças de série, José Severino e Tomás Bairos, esta terça-feira, às 12h00.

Também João Resende e Martim Nunes, sétimos cabeças de série, entram diretamente nos oitavos de final, onde medem forças com Francisco Ribeiro e José Diogo Oliveira, na disputa por uma vaga nos quartos de final.

Nos pares femininos, Vera Ojkic e Luísa Gama protagonizaram uma excelente recuperação para derrotar Beatriz Martins e Elene Kharaishvili por 6-0, 3-6 e 10-4. Nos oitavos de final, terão pela frente as sétimas cabeças de série, Kika Bravo e Sara Marques, num encontro marcado para as 13h30.

Já Emily Real, atleta do escalão de sub-12 que recentemente se destacou no Campeonato Nacional da categoria, foi eliminada ao lado de Maria Pinto, após derrota frente a Ana Bendita Machado e Madalena Silva por 6-1 e 6-0.

Nos pares mistos, João Resende e Luísa Gama também garantiram a qualificação ao vencerem Valentina Sánchez e Diogo Dantas por 6-4 e 7-6. Nos oitavos de final, a dupla vai enfrentar os sétimos cabeças de série, Sara Marques e Guilherme da Silva.