Abertas candidaturas ao apoio à apicultura a partir de amanhã

Será aberto está quarta-feira, 15 de Julho, um novo período de candidaturas à intervenção 'Apoio à Apicultura', do do PEPAC R.A. Madeira, com uma dotação de 50 mil euros.

Este é o segundo aviso desta intervenção, lançada pela primeira vez em 2025, e destina-se a apoiar os apicultores na adopção de práticas profiláticas mais exigentes e com custos acrescidos, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias das colmeias e para a sustentabilidade do sector apícola regional.

O apoio é atribuído, segundo explica a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a fundo perdido, com montantes definidos em função do número de colmeias detidas por cada beneficiário, podendo variar entre 70 euros, para um mínimo de cinco colmeias, e 1.200 euros, para explorações com pelo menos 110 colmeias.

A intervenção pretende, nomeadamente, ajudar os apicultores a suportar os custos associados à implementação de medidas profiláticas de combate à Loque Americana, uma doença bacteriana que afeta as larvas das abelhas e pode provocar prejuízos significativos na produção e na qualidade do mel.

Podem candidatar-se pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividade apícola na Região Autónoma da Madeira e cumpram as condições de elegibilidade previstas no aviso.

As candidaturas podem ser submetidas a partir de amanhã, às 17h00 e até às 17h00 de 31 de Agosto, através do Portal PEPAC R.A. Madeira.

A Autoridade de Gestão do PEPAC R.A. Madeira recomenda o recurso a entidades especializadas para a elaboração e acompanhamento das candidaturas. Os interessados podem também solicitar apoio à Divisão de Experimentação e Melhoria Agronómica (DEMA), da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.