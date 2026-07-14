Trump promete "grande anúncio" sobre integridade eleitoral em discurso à nação na 5ªfeira

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que fará um "grande anúncio" sobre a integridade do sistema eleitoral durante o discurso à nação marcado para quinta-feira, a poucos meses das eleições intercalares de novembro.

"Não há nada mais importante, porque sem eleições livres e justas, não há país. Também abordaremos outros assuntos, mas será um grande anúncio", afirmou Trump aos jornalistas durante um encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi.

O chefe de Estado tinha anunciado na segunda-feira que faria um discurso em horário nobre, mas não revelou o seu conteúdo.

Segundo a imprensa norte-americana, Trump deverá abordar a retoma das hostilidades com o Irão e defender a aprovação, pelo Congresso, da proposta de reforma eleitoral promovida pela Casa Branca.

O projeto de lei, designado "Salvar a América", prevê o endurecimento dos requisitos para o registo e votação nas eleições federais, exigindo prova de cidadania e um documento de identificação com fotografia.

Os democratas têm criticado a iniciativa, alegando que as novas exigências poderão dificultar o acesso ao voto por parte de eleitores mais desfavorecidos.

Desde a derrota nas eleições presidenciais de 2020 frente ao democrata Joe Biden, Trump tem repetidamente manifestado desconfiança em relação ao sistema eleitoral norte-americano e alegado, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral.

As eleições intercalares norte-americanas, também conhecidas como 'midterms', estão marcadas para 03 de novembro e irão determinar se o Partido Republicano de Trump mantém a maioria nas duas câmaras do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado).