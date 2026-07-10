Cerca de 40 mil testemunhas de Jeová enchem Estádio do Dragão para discutir felicidade
"Felicidade Eterna" reúne milhares de hoje até domingo, incluindo delegados da Madeira
Cerca de 40 mil Testemunhas de Jeová juntam-se a partir de hoje no Estádio do Dragão, no Porto, para um congresso nacional da confissão religiosa que visa discutir "o caminho para a felicidade".
"O objetivo deste evento, como o próprio nome indica, é a felicidade, porque todos queremos ser felizes", afirmou à Lusa o porta-voz do congresso, Marco Santos, salientando que o encontro terá debates sobre "temas transversais a toda a sociedade", como a "ansiedade ou o sentido de propósito na vida".
O encontro, que tem início hoje e termina domingo, junta "40 mil pessoas, sendo que 3.200 são delegados internacionais" e representa a força do movimento a norte do país.
"Segundo o último censo, somos 60 mil" e este congresso "mostra o dinamismo" das testemunhas de Jeová, mas também "um impacto económico" na região, explicou.
A busca da felicidade foi o tema escolhido para este ano e é repetido em 19 congressos internacionais ao longo de 2026 em todo o mundo.
"A realização do evento deverá ter impacto na economia local, com o afluxo de visitantes no comércio, nos muitos cafés, restaurantes e hotéis, assim como nos destinos turísticos populares desta região", refere a organização.
No ano passado, as Testemunhas de Jeová organizaram mais de 6.000 congressos em cerca de 500 línguas com o tema "Adoração Pura", incluindo 19 congressos internacionais realizados em 13 países -- tal como o que tem início hoje no Porto -, juntando mais de 12 milhões de participantes.