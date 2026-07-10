Cerca de 40 mil testemunhas de Jeová enchem Estádio do Dragão para discutir felicidade

Cerca de 40 mil Testemunhas de Jeová juntam-se a partir de hoje no Estádio do Dragão, no Porto, para um congresso nacional da confissão religiosa que visa discutir "o caminho para a felicidade".

"O objetivo deste evento, como o próprio nome indica, é a felicidade, porque todos queremos ser felizes", afirmou à Lusa o porta-voz do congresso, Marco Santos, salientando que o encontro terá debates sobre "temas transversais a toda a sociedade", como a "ansiedade ou o sentido de propósito na vida".

O encontro, que tem início hoje e termina domingo, junta "40 mil pessoas, sendo que 3.200 são delegados internacionais" e representa a força do movimento a norte do país.

"Segundo o último censo, somos 60 mil" e este congresso "mostra o dinamismo" das testemunhas de Jeová, mas também "um impacto económico" na região, explicou.

A busca da felicidade foi o tema escolhido para este ano e é repetido em 19 congressos internacionais ao longo de 2026 em todo o mundo.

"A realização do evento deverá ter impacto na economia local, com o afluxo de visitantes no comércio, nos muitos cafés, restaurantes e hotéis, assim como nos destinos turísticos populares desta região", refere a organização.

No ano passado, as Testemunhas de Jeová organizaram mais de 6.000 congressos em cerca de 500 línguas com o tema "Adoração Pura", incluindo 19 congressos internacionais realizados em 13 países -- tal como o que tem início hoje no Porto -, juntando mais de 12 milhões de participantes.