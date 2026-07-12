Albuquerque garante relações normalizadas com Lisboa

Miguel Albuquerque garante estarem normalizadas as relações com Luís Montenegro, o que resulta de conversa entre ambos.

Albuquerque diz ser necessário haver uma linha directa com Luís Montenegro para evitar mal-entendidos.

O presidente do PSD e do Governo elencou um conjunto de matérias pendentes, as mesmas de sempre, mas que, acredita, desta vez terão um novo impulso.

Albuquerque percorre as barracas das diferentes concelhias do PSD, acompanhando por Jorge Carvalho, Rubina Leal, José Prada e Pedro Calado, seu ex-vice-presidente.

Todos têm intervenção prevista, excepto Calado.