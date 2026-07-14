Venezuela nomeia novo encarregado de negócios nos EUA em remodelação governamental

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou hoje Johann Álvarez Márquez como novo encarregado de negócios nos Estados Unidos (EUA), no âmbito de uma remodelação governamental que surge num contexto de aprofundamento da cooperação entre Caracas e Washington.

"Tenho o prazer de anunciar que decidi nomear Johann Álvarez Márquez como o novo encarregado de negócios da Venezuela nos Estados Unidos, com a missão de representar os interesses do nosso país e impulsionar esta nova etapa de diálogo, cooperação e respeito mútuo", escreveu Rodríguez na rede social Telegram.

Economista de formação, Álvarez Márquez tinha sido exonerado na segunda-feira do cargo de ministro do Comércio Externo, na sequência da fusão desse ministério com o dos Negócios Estrangeiros.

Substitui Félix Plasencia, que passou a assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros e Comércio.

No âmbito da mesma remodelação, Yván Gil deixou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para assumir a pasta da Ciência e Tecnologia, substituindo Gabriela Jiménez.

As alterações no executivo surgem numa altura em que o Governo continua a responder às consequências dos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela em 24 de junho, provocando mais de 4.500 mortos, sobretudo no estado de La Guaira, próximo da capital do país, Caracas.

Desde o início de julho, Delcy Rodríguez promoveu ainda outras mudanças no Governo, nomeando Francisco Garcés para ministro dos Transportes e José David Cabello para a presidência da empresa estatal petroquímica Pequiven.

Rodríguez assumiu interinamente a chefia do Estado em janeiro, após a detenção de Nicolás Maduro durante uma operação militar conduzida por forças norte-americanas em Caracas.

A deposição e detenção de Maduro desencadearam uma aproximação aos Estados Unidos, com os dois países a restabelecerem formalmente relações diplomáticas em março, após sete anos de rutura.

Segundo Caracas e Washington, esta reaproximação traduziu-se numa maior cooperação em setores estratégicos, como o petróleo, a mineração e a eletricidade, e estendeu-se recentemente à resposta à catástrofe provocada pelos sismos de junho, com os Estados Unidos a mobilizarem equipas de busca e salvamento e meios militares para apoiar as operações de socorro.