Daniel de la Cruz é reforço do Nacional

O Nacional oficializou a contratação de Daniel de la Cruz, 22 anos, defesa-direito equatoriano que vem cedido por empréstimo pelo LDU Quito, até ao final da presente temporada.

Internacional pelas seleções jovens do Equador e formado nas camadas jovens do LDU Quito, do Equador, Daniel De La Cruz é um lateral-direito que se destacou pela sua evolução consistente e maturidade competitiva desde cedo. Somou dezenas de jogos oficiais nas competições nacionais e internacionais.

Esta é a primeira vez que Daniel de la Cruz joga fora do Equador.