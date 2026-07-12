Incêndio industrial em Camarate já está dominado

O incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, que começou ao início da noite numa zona de armazéns já está dominado, revelaram os bombeiros de Lisboa, acrescentando que o fogo queimou paletes e viaturas sem provocar feridos.

O incêndio deflagrou num armazém no Bairro de São Francisco, acrescenta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que enviou para o local 51 bombeiros apoiados por 17 veículos.

Em declarações à Lusa, fonte do comando regional de bombeiros de Lisboa revelou que o alerta foi dado às 20:44 e que "às 21:25 já estava dominado".

No entanto, os bombeiros ainda se encontram no local junto ao armazém onde deflagrou o incêndio que queimou "paletes e viaturas", não havendo registo de feridos, acrescentou.