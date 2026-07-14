Duarte Freitas lembra que as contas da Região são sempre auditadas pelo TdC

O secretário regional de Finanças fez uma intervenção final em que esclareceu algumas questões colocadas pela oposição.

Nomeadamente no diz respeito ao pedido de auditoria às contas das secretarias regionais, Duarte Freitas lembrou que as contas da Região são "auditadas periodicamente" e que os documentos que são apresentados ao parlamento são acompanhados pelo parece do Tribunal de Contas.

A proposta de decreto legislativo do quadro plurianual de programação orçamental foi aprovada, com votos a favor de PSD e CDS, abstenções de PS e JPP e votos contras de CH e IL.