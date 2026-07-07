IL lembra que o processo do ISAL não está encerrado

Gonçalo Maia Camelo continua a duvidar a legitimidade da comissão de inquérito ao ISAL, uma vez que se trata de uma instituição privada e que não está na tutela regional.

O deputado da IL também discorda das conclusões da comissão, uma vez que o processo de encerramento do ISAL não está concluído, tendo sido suspenso pelo recurso aos tribunais.

Maia Camelo também lembra que o relatório da comissão de avaliação foi no sentido de renovar a acreditação com condições e que foi a adminisrtração da A3ES a decidir pela recomendação de encerramento.