"Oficinas automóveis lideram infracções" é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Julho. Mais de metade já regularizou as desconformidades identificadas. No primeiro semestre, a inspecção ambiental realizou um total de 190 acções.

"Guardas-nocturnos só depois do Verão" merece, por seu turno, o maior destaque gráfico na primeira de hoje. O serviço prometido para Junho em Câmara de Lobos aguarda a aprovação do regulamento municipal. O Orçamento Participativo Jovem também avança no município.

"Alimentos 3,8% mais baratos" é outro dos temas em evidência. O conjunto de 20 produtos comparáveis custa menos 1,9 euros na Madeira do que em Lisboa, segundo a recolha realizada no início do mês pelo observatório de preços do Governo Regional".

Destaque igualmente para "Habitação em foco nas Conferências da Autonomia". O autarca Isaltino Morais e a deputada Marina Gonçalves debatem amanhã a chave para a problemática, num painel moderado por Pedro Fino.

Nos 'Casos do Dia', "PSP investiga padrão de furtos em lojas". Está de volta esquema de “burla de trocos” que gerou nove queixas no ano passado.

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