Carro arde no cruzamento do Pilar

Um automóvel incendiou-se na tarde deste domingo no cruzamento do Pilar, no Funchal, mobilizando meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Para o local foram accionados uma viatura de combate a incêndios, uma ambulância de socorro e um auto-chefe, num total de cerca de uma dúzia de operacionais.

À chegada dos bombeiros, o incêndio já havia sido extinto pelo proprietário da viatura, tendo os elementos da corporação efectuado apenas os trabalhos de rescaldo, de forma a evitar risco de reacendimento.

Não há registo de feridos, sendo desconhecidas, para já, as causas que estiveram na origem do incêndio.