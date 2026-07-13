Parlamento húngaro aprova revisão constitucional para destituir Presidente próximo de Orbán

O parlamento da Hungria aprovou hoje uma revisão constitucional destinada, entre outros objetivos, a destituir o Presidente, Tamás Sulyok, considerado próximo do ex-primeiro-ministro Viktor Orbán.

A revisão constitucional foi aprovada por 139 votos a favor e seis contra, numa votação boicotada pelo partido nacionalista Fidesz, do ultranacionalista Viktor Orbán, derrotado nas eleições legislativas de abril, após 16 anos no poder (2010-2026).

O Parlamento húngaro, que elege o Presidente, conta com 199 deputados.

Os 54 deputados do Fidesz recusaram votar por considerarem que estas revisões representam um "sinal da tirania" do novo Governo de Péter Magyar.

Sulyok, que anunciou já não tencionar demitir-se, dispõe agora de cinco dias para promulgar a sua destituição ou remeter a revisão ao Tribunal Constitucional, composto por juízes nomeados durante os governos de Orbán, para apreciar a eventual inconstitucionalidade das alterações.