Turismo injecta 2 milhões em eventos Mais de 50 iniciativas culturais, desportivas e de animação receberam apoio público no primeiro semestre. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta segunda-feira, 13 de Julho.

Outros destaques:

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Albuquerque reclama mais poderes Líder do PSD-M garante relações normalizadas com Lisboa, mas pede que a República assuma integralmente os custos da insularidade

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