Pico Alto soma seis noites tropicais consecutivas

O Pico Alto, sobranceiro à cidade do Funchal e situado a 1118 metros de altitude, registou a sexta noite tropical consecutiva, um fenómeno pouco habitual a esta altitude.

A estação meteorológica tem registado noites tropicais desde a noite de 1 para 2 de Julho, tendo alcançado a mínima mais elevada deste início de Verão na madrugada de 3 de Julho, com 22,3 ºC.

Desde 2 de Julho, o Pico Alto tem também registado temperaturas máximas superiores a 29 ºC, com destaque para os 30,3 ºC nesse dia. Nos últimos três dias, apresentou as temperaturas máximas mais altas de toda a rede do IPMA na Região, com valores diários entre 29,4 ºC e 29,9 ºC.

Até hoje, 7 de Julho, a estação meteorológica do Funchal/Lido é a única na Região a registar temperaturas do ar sempre iguais ou superiores a 20 ºC desde o primeiro dia de Verão, a 21 de Junho.