Catarina Alves venceu em todas as distâncias na modalidade de bruços

Decorreu de 8 a 12 de Julho, o XXVII Campeonato Nacional de Masters de Verão - Open, em Famalicão, que contou com a participação de quase mil atletas em representação de 82 clubes.

O Clube Naval do Funchal fez-se representar com dois atletas Masters: Bruno Martins, Escalão B (30-34 anos) e Catarina Alves, Escalão E (45-49 anos).

A atleta Catarina Alves revalidou os títulos de campeã nacional, pelo terceiro ano consecutivo, ao arrecadar o 1° lugar em todas as distâncias na modalidade de bruços:

- 1º lugar, 50 metros, 39.74

- ⁠1º lugar, 100 metros, 1.28.31

- ⁠1º lugar, 200 metros, 3.11.41

Além dos três pódios, Catarina Alves, obteve, de acordo com a tabela de pontos da Federação Portuguesa de Natação, a terceira melhor performance desportiva do evento, na prova dos 100m Bruços, com 746 pontos.

O atleta navalista, Bruno Martins, também esteve em bom plano ao alcançar o 3° lugar aos 50 metros Costas, com 31,70.