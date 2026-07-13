Consumo de cimento cresce 4,6% até Maio apesar de redução no mercado das obras públicas

O consumo de cimento no mercado nacional totalizou 1.713 milhões de toneladas até maio, um crescimento homólogo de 4,6%, apesar da redução registada no mercado das obras públicas, segundo dados divulgados hoje pela associação setorial.

"Em linha com a evolução da atividade construtiva, o consumo de cimento no mercado nacional totalizou 1.713,2 milhares de toneladas até ao final de maio, refletindo um crescimento homólogo de 4,6%", refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Na "Conjuntura da Construção - Informação Rápida", hoje divulgada, a associação destaca que no primeiro trimestre foram transacionados 37.745 alojamentos, refletindo uma diminuição homóloga de 8,7% no número de alojamentos transacionados.

Em valor, o volume global das transações atingiu 9.921 milhões de euros, o que corresponde a um aumento homólogo de 3,2%.

Nesse período, o Índice de Preços da Habitação registou uma valorização de 17,8% face ao período homólogo e de 3,8% relativamente ao 4.º trimestre de 2025, confirmando "a manutenção da pressão sobre os preços no mercado residencial".

Segundo a AICCOPN, até ao final de abril, os bancos concederam 7.778 milhões de euros em crédito à habitação, excluindo renegociações, o que representa um acréscimo de 11,9% face ao período homólogo.

"Esta dinâmica tem sido acompanhada por uma relativa estabilização das taxas de juro, que se mantêm praticamente inalteradas desde o início do ano", lê-se na informação divulgada.

Relativamente à área licenciada para edifícios habitacionais registou uma redução homóloga de 7,2%, em contraste com o aumento de 18,2% observado na área licenciada para edifícios não residenciais.

No que respeita aos fogos licenciados em construções novas para habitação, contabilizaram-se 14.099 alojamentos, traduzindo uma ligeira diminuição de 1% face ao mesmo período de 2025 e mantendo-se, em termos absolutos, em níveis muito próximos dos observados entre janeiro e abril de 2025.

Já no segmento das obras públicas, o montante global dos concursos promovidos ascendeu a 2.906 milhões de euros até ao final de maio, traduzindo uma redução homóloga de 44% face aos 5.219 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

"Esta contração decorre, em grande medida, do efeito comparativo do lançamento do concurso extraordinário para a Linha Violeta do Metro de Lisboa no período homólogo de 2025", salienta a associação.

Também o valor das empreitadas objeto de contrato celebrado e reportadas no Portal Base registou uma diminuição, embora menos acentuada, de 23%, totalizando 1.788 milhões de euros.