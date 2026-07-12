Vítimas mortais no incêndio florestal de Los Gallardos sobem para 13

O número de mortos no incêndio florestal de Los Gallardos, em Almería, subiu para 13, após a morte de uma mulher britânica de 93 anos que estava internada no Hospital de Torrecárdenas, revelaram as autoridades.

A informação foi confirmada ao início da noite de hoje pela Junta da Andaluzia, através de um comunicado citado pela agência espanhola EFE, que revela que a 13.ª vitima mortal é uma mulher de nacionalidade britânica, de 93 anos, que permanecia internada naquela unidade hospitalar.

A paciente deu entrada no serviço de Urgência no passado dia 10 de julho, às 00h28. Após uma primeira avaliação e estabilização inicial, foi transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), acrescenta a EFE.

A vítima apresentava queimaduras em 20% da superfície corporal e tinha ainda graves patologias pré-existentes.

O El País recorda que o incêndio deflagrou na tarde de 09 de julho, no município de Los Gallardos, na província de Almería, em plena vaga de calor. Em poucas horas, as chamas propagaram-se de forma extremamente rápida, impulsionadas por temperaturas elevadas, humidade muito baixa e ventos fortes, obrigando à evacuação de mais de 1.400 pessoas.