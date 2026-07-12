Já decorrem as intervenções políticas na festa do Chão da Lagoa deste ano. A festa magna do PSD-Madeira. O primeiro a intervir é Jorge Carvalho, presidente d Câmara onde decorre a festa que o PSD chama da Autonomia.

Jorge Carvalho começou por cumprimentar a comunidade venezuelana e agradeceu a todos quantos contribuíram para a sua eleição na CMF.

O autarca lembrou o compromisso com os funchalenses, de criar um Funchal sempre melhor, movidos pela vontade de resolver os problemas das pessoas e garantir condições para que realizem os seus projectos de vida.

Mas as palavras de Jorge Carvalho não se limitaram ao Funchal. Foram para os militantes de todas as freguesias, onde os resultados permitiram ao PSD liderar a ANAFRE e a AMM.

Jorge Carvalho lembra os 50 anos da autonomia e do poder local, área em que decorre uma revisão da lei do Poder Local. O autarca quer uma mudança real, em especial, em obediência às especificidades das regiões.

“A Autonomia foi a nossa bússola, a social-democracia o rumo que levou ao desenvolvimento”, disse. Nesse processo contínuo, o partido conta com a juventude.

Esta é a festa da nossa militância, acrescentou.