Governo cubano acusa EUA de aplicar bloqueio que "asfixia e mata silenciosamente"

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou hoje os Estados Unidos de aplicarem um bloqueio que "asfixia e mata silenciosamente" a população cubana, pedindo a intervenção da Assembleia-geral da ONU.

A Assembleia-geral da ONU reuniu-se, a pedido do Governo cubano, para debater a "necessidade de pôr fim ao embargo económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba", num evento contestado por Washington.

De acordo com o ministro cubano, a taxa de mortalidade infantil do país aumentou, assim como cresceu significativamente o número de pessoas que morrem de cancro, uma "tendência que coincide com os momentos mais difíceis do bloqueio imposto pelos EUA".

"O bloqueio asfixia e mata silenciosamente. Prestar atenção a este crime cruel é também da responsabilidade das Nações Unidas. O Governo dos EUA, e em particular o Departamento de Estado, está a espalhar a mentira de que o bloqueio não visa o povo cubano, mas apenas o Governo. Bem, perguntem ao povo de Cuba se estão a sofrer por causa do bloqueio", afirmou Rodríguez, aplaudido por vários diplomatas no final da intervenção.