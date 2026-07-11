Avaria na rotativa atrasa distribuição do DIÁRIO

Devido a uma avaria ocorrida na rotativa, a impressão da edição de hoje do DIÁRIO sofreu um atraso, situação que terá reflexos na distribuição do jornal.

A previsão é de que a distribuição fique concluída entre as 9h e as 9h30.

Apesar deste constrangimento na edição impressa, a edição digital esteve disponível para todos os assinantes desde as 2h da madrugada, podendo ser consultada através das plataformas digitais do DIÁRIO.

O DIÁRIO lamenta este contratempo e apresenta as mais sinceras desculpas aos seus assinantes, leitores e parceiros pelos incómodos causados.

Estão a ser desenvolvidos todos os esforços para normalizar a situação com a maior brevidade possível e minimizar o impacto deste atraso.