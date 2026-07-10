Jorge Jesus diz que veio "para ganhar" e manifesta orgulho ao assumir selecção

O treinador Jorge Jesus foi hoje apresentado como selecionador português de futebol, com o técnico a expressar o "grande orgulho" de chegar à seleção nacional e a vontade de ganhar.

"Viemos para ganhar, viemos para vencer, estamos convencidos que quando chegamos a qualquer lado, vencemos. (...) Temos uma seleção para poder acreditar e valorizar o espetáculo, valorizar os jogadores e a seleção. Um grande orgulho que tenho em ter esta oportunidade de treinar uma das melhores seleções do mundo, a seleção do meu país. Sou orgulhoso e convicto de tudo o que é português", começou por dizer Jorge Jesus.

O treinador, de 71 anos, que nas últimas épocas esteve a trabalhar no estrangeiro, nos sauditas do Al Nassr, falou após uma introdução do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, numa conferência sob o lema "viemos para vencer".

"Agora sou um treinador de 12 milhões, do povo português, ansioso de poder ganhar. Certezas absolutas também as tenho e o que quero é que Portugal esteja ligado, os adeptos, os portugueses dentro e fora do país encheram-nos de vaidade [no Mundial2026], não senti desportivamente... ", disse.

Jesus sublinhou que chega para vencer, mas lembrou que não passa só pelo treinador e disse ser um sortudo por encontrar Lourenço Coelho na FPF, com quem trabalhou no Benfica, e que não vai ter receio de nada.

"O nosso caminho é ganhar", acrescentou, lembrando a estreia em 24 de setembro, diante do País de Gales.

O treinador assume a seleção nacional poucos dias após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, diante da Espanha (1-0), e sucede ao espanhol Roberto Martínez.