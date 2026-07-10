Agência da ONU alerta para actividade militar perto de centrais nucleares

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou hoje para a atividade militar perto de três centrais nucleares na Ucrânia, após inspetores da organização destacados nos locais terem ouvido drones, tiros e aeronaves militares nos últimos dias.

"Estes incidentes mostram que a situação de segurança nuclear continua frágil em tempo de guerra, com a continuidade da atividade militar perto de importantes instalações nucleares", afirmou o diretor-geral da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, num comunicado.

"Reitero o meu apelo para a máxima contenção militar em torno das instalações nucleares", insistiu Grossi, enquanto a AIEA confirmou que as centrais não sofreram danos.

Na instalação nuclear de Khmelnytskyi, localizada no oeste da Ucrânia e longe das linhas da frente, foram detetados drones a norte da instalação, juntamente com sobrevoos de aeronaves militares em 08 de julho.

Noutra instalação também longe das linhas da frente, a chamada Central Nuclear do Sul da Ucrânia, localizada a cerca de 350 quilómetros a sul de Kiev, foram detetados vários drones a sobrevoar a área em dois dias distintos, em 02 e 05 de julho.

Na central nuclear de Zaporijia, localizada no sul da Ucrânia e ocupada pelas forças russas desde março de 2022, os inspetores ouviram tiros e viram um drone a sobrevoar a zona no dia 06 de julho, obrigando a refugiarem-se no interior da instalação.

A AIEA também reportou outra interrupção temporária de energia em Zaporijia, a 21.ª desde o início do conflito.

Embora os geradores de emergência tenham funcionado e a ligação tenha sido restabelecida, Grossi alertou que as interrupções repetidas de energia representam um risco significativo, uma vez que uma central nuclear requer um fluxo constante de eletricidade.

Zaporijia era a maior central nuclear da Europa quando estava em funcionamento e, agora, embora os seus seis reatores estejam em paragem a frio, necessita de eletricidade para o arrefecimento do núcleo.

Além destes incidentes relatados pelos inspetores, a AIEA observou que a Rússia notificou que um drone atingiu uma torre de refrigeração de uma unidade de geração de energia em construção na central nuclear de Kursk-2, localizada naquela região russa próxima da Ucrânia, no dia 05 de julho, causando danos na estrutura.