Registado máximo histórico de tráfego de Internet no jogo Portugal-Espanha

A operadora de Internet Exchange DE-CIX registou um máximo histórico no tráfego global de internet durante o jogo entre Portugal e Espanha, para o campeonato do mundo de futebol, na segunda-feira, foi hoje divulgado.

"O tráfego de internet em todo o ecossistema global de interligação da DE-CIX atingiu um novo máximo histórico de 28,4 terabits por segundo (Tbit/s)", refere a empresa em comunicado, detalhando que o pico foi registado às 20:35 de Lisboa, "durante a partida entre Portugal e Espanha".

No documento, a operadora regista que este pico evidencia "o crescente impacto das transmissões desportivas em direto na infraestrutura da internet em todo o mundo" e seria o equivalente a transmitir mais de 15 milhões de vídeos da plataforma TikTok em simultâneo ou a ter uma pilha de papel impresso "aproximadamente 22 vezes mais alta do que o Monte Evereste".

A DE-CIX refere que o aumento do tráfego de internet durante os jogos do mundial de futebol masculino ocorre quase de imediato.

"Milhões de adeptos ligam-se em simultâneo através de smartphones, televisões conectadas, tablets e computadores, gerando picos acentuados de tráfego escassos minutos após o início do jogo", diz a empresa, que sublinha que além do 'streaming', há também impacto no tráfego devido aos resumos gerados por inteligência artificial (IA), conteúdos personalizados, estatísticas dos jogos em tempo real, atividade nas redes sociais, experiências de segundo ecrã e plataformas interativas de envolvimento dos adeptos.

Citado no documento, o presidente executivo (CEO) da DE-CIX, Ivo Ivanov, apelidou o campeonato do mundo de futebol masculino como "um dos maiores eventos de 'streaming' sincronizado do planeta" e sublinhou que os níveis recorde de tráfego "demonstram porque é que a interligação de alto desempenho se tornou essencial para oferecer as experiências digitais perfeitas que os utilizadores esperam".

O responsável acrescentou que à medida que mais eventos de dimensão mundial são transmitidos por 'streaming', o desenvolvimento de infraestruturas de interligação resilientes está a tornar-se "a base crítica da economia digital global".

O jogo entre Portugal e Espanha, para os oitavos de final do torneio, terminou com a vitória do lado espanhol por 1-0, após um golo de Mikel Merino, aos 90+1 minutos.