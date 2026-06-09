Benfica oficializa saída de José Mourinho para o Real Madrid por 15 ME

O Benfica oficializou hoje a saída do treinador José Mourinho para o Real Madrid, que pagou 15 milhões de euros (ME) de indemnização, segundo o comunicado enviado pelo clube da I Liga de futebol ao regulador do mercado.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix pelo valor de Euro15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação", lê-se no comunicado das 'águias' enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

José Mourinho regressou ao Benfica em setembro de 2025, para substituir Bruno Lage, 25 anos depois da sua primeira passagem pelo clube da Luz, terminando a I Liga sem derrotas, mas na terceira posição, atrás do campeão FC Porto e do segundo classificado, Sporting.

Além de ter ficado fora da Liga dos Campeões da próxima época, o Benfica, sob o comando de Mourinho, foi eliminado nos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, pelo Sporting de Braga, e no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, precisamente diante do Real Madrid.

O treinador, de 63 anos, vai regressar ao Real Madrid, depois de ter passado três temporadas nos 'merengues', entre 2010/11 e 2012/13, conquistando uma Liga espanhola, uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça espanhola.