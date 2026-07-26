Cerca de mil pessoas chegaram a bordo do 'Nautica'

Cerca de mil pessoas que chegaram a bordo do navio de cruzeiro 'Nautica', que entrou na baía do Funchal pelas 8 horas, proveniente de Lisboa, e seguem viagem ao final da tarde (18:00 horas) para Cádis, Espanha. São 510 passageiros e 395 tripulantes, que fazem este domingo o movimento no Terminal de Cruzeiros do Porto do Funchal.

Segundo um comunicado da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), o navio está a fazer uma escala da responsabilidade da JFM Shipping, permanecendo durante o dia no Cais 6. Operado pela Oceania Cruises, o 'Nautica' navega desde 2000, e está a realizar uma viagem de 17 dias entre Lisboa e Veneza (Itália), onde tem chegada prevista a 10 de agosto. O cruzeiro, tem escalas em Gibraltar, Málaga, Cartagena, Barcelona (todos em Espanha), Ajaccio (França), Sorrento e Sicília (Itália), Grécia (Corfu), Montenegro, Croácia e Eslovénia, antes de chegar a Veneza.

No Funchal, está também o navio oceanográfico 'Sea Rangers', com 19 tripulantes a bordo. Chegou de Lanzarote (Canárias) e fica até à próxima quinta-feira, dia em que segue para Ponta Delgada, nos Açores. É também agenciado pela JFM Shipping.