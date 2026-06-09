Tosquias nas serras do Poiso vão reunir 900 ovelhas nos dias 10 e 21 de Junho

As tosquias regressam ao Perímetro Florestal das Serras do Poiso já durante este mês de Junho, em duas iniciativas que vão reunir um total de 900 ovelhas. As Tosquias Tradicionais da Ribeira dos Boieiros acontecem no próximo dia 10 de Junho, e no Chão dos Terreiros, estão agendadas para 21 de Junho.

Estas iniciativas são promovidas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), em parceria com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP). Os eventos decorrem no coração das Serras do Poiso, onde cerca de 900 ovelhas adultas integram actualmente os dois rebanhos organizados da ACGSP que pastoreiam naquela área florestal, aproximadamente 300 animais na Ribeira dos Boieiros e 600 no Chão dos Terreiros.

"Tratando-se de um momento associado ao ciclo agrícola e pecuário, as tosquias representam uma tradição viva da Madeira rural, preservando conhecimentos ancestrais e reforçando a ligação histórica entre as comunidades e a paisagem natural do interior da ilha. Ao longo dos anos, estes encontros transformaram-se também em momentos de convívio e celebração popular, atraindo famílias madeirenses e muitos visitantes interessados em conhecer práticas tradicionais ligadas à pastorícia", assume a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Além das tradicionais tosquias, haverá ainda um ambiente típico de arraial madeirense, com animação cultural e recreativa, actuações artísticas e várias barracas de comes e bebes. “As Tosquias Tradicionais das Serras do Poiso representam um exemplo notável da ligação harmoniosa entre a atividade humana, a preservação da natureza e a identidade cultural madeirense. Estamos a falar de práticas ancestrais que continuam plenamente atuais pela forma como contribuem para a gestão sustentável da floresta, para a prevenção do risco de incêndio e para a valorização das nossas tradições rurais”, afirma Eduardo Jesus.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura sublinha ainda que “o trabalho desenvolvido pelos pastores e pela Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso constitui um contributo essencial para o equilíbrio ecológico daquela área florestal, garantindo um aproveitamento sustentável dos recursos forrageiros e ajudando a manter viva uma atividade com enorme relevância social, cultural e ambiental para a Madeira”.

Na nota enviada à imprensa, é apontado um apoio de 60 mil euros anuais à ACGSP, para que leve a cabo as suas actividades. Paralelamente, encontra-se em fase de conclusão, durante o corrente ano de 2026, a recuperação do Ovil do Chão das Feiteiras, num investimento de 322.629 euros, reforçando as condições de apoio à actividade pastoril nas serras.

O apoio do IFCN inclui igualmente a cedência de feno para alimentação dos animais durante os períodos de menor disponibilidade alimentar, "bem como a disponibilização de infraestruturas fundamentais, nomeadamente o Ovil da Ribeira dos Boieiros, o Ovil do Chão das Aboboreiras e o próprio Ovil do Chão das Feiteiras".

"A gestão sustentável das áreas de pastagem constitui outra das vertentes do trabalho desenvolvido, através da cedência das áreas de pastoreio no Perímetro Florestal das Serras do Poiso, da manutenção dos espaços de apascentação com controlo de espécies invasoras e infestantes e ainda do apoio à reparação de vedações, mediante a doação de postes de madeira e rede ovelheira à associação", aponta.