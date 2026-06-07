Incêndio consome antiga esquadra da PSP nos Açores

Um incêndio deflagrou esta tarde na antiga esquadra da PSP na Ribeira Grande, nos Açores, sem provocar feridos, mas causando preocupações em relação à "estabilidade da estrutura", que está devoluta e "muito degradada", disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, disse que o alerta foi dado pelas 13h40 locais (14h40 na Madeira) e o incêndio foi dado como extinto pelas 16:00, tendo mobilizado 22 bombeiros, apoiados por oito viaturas, numa operação considerada "difícil devido à grande volumetria e degradação" do imóvel localizado na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

O responsável adiantou à agência Lusa que a antiga esquadra da PSP está "devoluta há alguns anos" e os bombeiros "já foram chamados por várias vezes para focos de incêndio" no imóvel, uma situação que hoje "voltou a verificar-se mais uma vez". "O imóvel não tem rede elétrica, nem existe outra forma de iniciar uma combustão que não seja através de fogo posto", afirmou José Nuno Moniz.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, cada vez que a corporação é acionada para um foco de incêndio no imóvel "o edifício apresenta menores condições de segurança".

"E, é sempre um risco combater um incêndio num edifício daquele tipo", alertou José Nuno Moniz.

Face à situação, o comandante dos bombeiros disse ter informado o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, enquanto autoridade municipal de proteção civil, para a necessidade de ser realizado um levantamento técnico por uma entidade competente para que seja avaliada "a segurança do edifício para as casas vizinhas e para a população".